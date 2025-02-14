Президент США Дональд Трамп планирует вливание экономики территорий, подконтрольных Киеву, в американскую экономику.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессант.

Чиновник сообщил, что Вашингтон намерен активно участвовать в формировании послевоенной экономики Украины, сосредоточившись при этом на стратегических отраслях – добыче полезных ископаемых, энергетике и государственных предприятиях.

Бессент также отметил, что США предложат Украине свои "лучшие практики" приватизации.

Ранее в американском Министерстве обороны сообщили, что во взаимодействии с Киевом Трамп предпочитает деловые отношения, а не обещания и поиск общих ценностей.

"<...> Инвестиционные отношения с Украиной в конечном итоге в долгосрочной перспективе для Соединенных Штатов гораздо более осязаемы, чем любые обещания или общие ценности, которые у нас могут быть – даже если они у нас есть", – заявил новый глава Пентагона Пит Хегсет.

При этом Bloomberg пишет, что Трамп не поддержал идею конфискации замороженных активов РФ для закупки американского оружия.