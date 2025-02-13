Президент США Дональд Трамп считает, что инвестиционные отношения с Украиной "более осязаемы", чем отношения, основанные на общих ценностях.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает CNN.

"Президент Трамп как переговорщик и бизнесмен признает, что инвестиционные отношения с Украиной в конечном итоге в долгосрочной перспективе для Соединенных Штатов гораздо более осязаемы, чем любые обещания или общие ценности, которые у нас могут быть – даже если они у нас есть", – сказал Хегсет на брифинге в Брюсселе.

Ранее он также заявил, что будущая помощь США Украине может быть увязана с участием в мирных переговорах. Хегсет заявил, что Трамп определит "наиболее действенные стимулы или санкции с обеих сторон для достижения устойчивого мира".

Ранее Трамп заявил, что Украина согласилась передать США месторождения редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву. Мы анализировали, по какой схеме США могут получить контроль над украинскими месторождениями.