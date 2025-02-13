Владимир Зеленский обрисовал министру финансов США Скотту Бессанту мрачную перспективу: если Москва вторгнется в Европу, там будут умирать американские военные.

Об этом он сегодня рассказал журналистам во время поездки на Хмельницкую АЭС.

"Как вчера я сказал, когда мы говорили с министром, вы знаете, что есть ваши американские бригады, это натовские войска, где-то сто тысяч контингента американского в Европе находятся. И если будет вторжение быстрое, а если оно будет, оно будет быстрое, они будут воевать, и не все выживут", - сказал президент.

Он добавил, что для обеспечения мира в Украине нужны 100 тысяч миротворцев. Такое количество высчитали украинские военные и уже "нарисовали карту". Однако, по словам Зеленского, от союзников звучала цифра в 5-7 тысяч миротворцев.

Что касается нападения России на Европу, то теоретически оно возможно только в одном случае: если из НАТО выйдут США. Но вчера глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что Америка не намерена выходить из Альянса. О том же ранее говорил Дональд Трамп.

Воевать на равных против нынешнего состава альянса НАТО, который превосходит Россию по всем показателям (военная мощь, экономика, население) обычным оружием Россия, очевидно, не в состоянии, что ранее признавали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. В случае же использования ядерного оружия это будет война на взаимное уничтожение из-за сопоставимости ядерных арсеналов РФ и НАТО.

Еще в конце января Зеленский говорил, что для гарантий безопасности после войны потребуются как минимум 200 тысяч западных миротворцев.

Между тем в ФРГ считают, что разговоры о западных миротворцах в Украине неуместны.