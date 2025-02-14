Претензии президента США Дональда Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал означают, что США больше не воспринимаются как "оплот стабильности, а скорее как риск, от которого следует оградиться".

Об этом говорится в отчете организаторов Мюнхенской конференции, сообщает The Guardian.

"Без мирового лидерства, подобного тому, которое обеспечивали Соединенные Штаты на протяжении последних нескольких десятилетий, трудно представить, чтобы международное сообщество предоставляло глобальные общественные блага, такие как свобода судоходства, или решало хотя бы некоторые из многочисленных серьезных угроз, с которыми сталкивается человечество", - говорится в документе.

В нем прогнозируется, что в будущем "все больше государств будут бороться за влияние", а это означает, что "будущий порядок может оказаться гораздо более беспорядочным", в нем "мало что останется от почти универсальных правил, принципов и моделей сотрудничества". А либеральный порядок останется только на Западе "или том, что от него останется".

При этом мирное сосуществование между новыми различными порядками "довольно маловероятно, учитывая, что далеко не ясно, смогут ли основные полюса порядка договориться хотя бы о некоторых правилах, принципах и структурах сотрудничества для управления межпорядковыми отношениями".

Напомним, Трамп заявил, что Канада сможет избежать торговых пошлин и получит военную защиту Соединенных Штатов, если войдет в их состав на правах 51-го штата.