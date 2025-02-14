Президент США Дональд Трамп устанавливает "взаимный тариф" в международной торговле. Об этом он завил на странице в своей социальной сети Truth.

По словам Трампа, новое правило будет применяться к странам, в которых НДС выше, чем в Штатах.

"Что касается торговли, то я решил, в целях справедливости, установить взаимный тариф, означающий, что какие бы страны ни взимали плату с Соединенных Штатов Америки, мы будем взимать ее с них – ни больше, ни меньше", – написал он.

Президент США объяснил, что новое правило будет применяться к странам, в которых НДС выше, чем в Штатах. Также будет рассматриваться вопрос о государствах, которые применяют субсидии для собственных производителей или нефинансовые ограничения для поставок американских товаров на их рынок.

В США НДС отсутствует, но есть налог с продаж, который в большинстве штатов составляет около 15%.

Согласно названной Трампом классификации, Украина подпадает под нее из-за более высокого НДС (20%).

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на ввоз стали и алюминия из других стран.

Также он издал указ о введении с 4 февраля пошлин на импорт из Мексики, Канады и Китая.