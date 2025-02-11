Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на ввоз стали и алюминия из других стран.

Обоснование и текст указа опубликовал Белый дом.

В сообщении упоминается, что в 2018 году Трамп, будучи президентом в первый раз, уже устанавливал 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные - на ввоз алюминия из всех стран, кроме Канады и Мексики. После этого коэффициент использования сталелитейных мощностей США увеличился до более чем 80%. Однако вскоре пошлины отменили, и сейчас "импорт стальных изделий в таких количествах и при таких обстоятельствах угрожает нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов". Поэтому Трамп и решил вновь ввести пошлины.

Трамп добавил, что любая страна, с которой у США "есть отношения безопасности", может обсуждать новые пошлины, и если глава Белого дома определит, что импорт из этой страны больше не угрожает ухудшением национальной безопасности, он может снять или изменить ограничение на импорт стальных изделий из этой страны, а также скорректировать пошлину, применяемую к другим странам.

Отдельно в сообщении на сайте Белого дома упоминается Украина.

В сообщении Белого дома сказано, что Байден освободил стальные изделия из Украины от пошлины, введенной Трампом.

"Вместо того, чтобы поддержать украинскую сталелитейную промышленность и смягчить экономический ущерб, нанесенный продолжающимся конфликтом, выгоды от этого временного освобождения в первую очередь достались производителям в странах - членах ЕС, которые значительно увеличили беспошлинный экспорт на рынок США стальных изделий, обработанных из украинских полуфабрикатов. С 2021 года импорт из Украины оставался стабильным на уровне 0,5 процента от общего импорта США, в то время как импорт из Европейского Союза увеличился на 11,2% - до 14,8%", - говорится в тексте.

По мнению Трампа, соглашение с Украиной не смогло обеспечить эффективные и долгосрочные альтернативные средства для решения проблемы вклада Украины в угрозу национальной безопасности США. То есть импорт стальных изделий из Украины угрожает национальной безопасности Штатов, поэтому "необходимо отменить временное освобождение от уплаты налога на импорт стальных изделий и производных стальных изделий из Украины".

Пошлины начнут действовать с 12 марта 2025 года.

В ЕС уже отреагировали на указ и заявили, что примут ответные меры.

"Я глубоко сожалею о решении США ввести тарифы на европейский экспорт стали и алюминия. ЕС будет действовать в защиту своих экономических интересов. Мы будем защищать наших рабочих, предприятия и потребителей", - написала в Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

О том, что он скоро введет новые пошлины на поставки в США стали и алюминия, Трамп говорил 10 февраля.

За неделю до этого он издал указ о введении с 4 февраля пошлин на импорт из Мексики, Канады и Китая.