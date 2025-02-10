Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что главе Белого дома Дональду Трампу следует прилагать усилия для остановки войны в Украине, а не угрожать Европе введением пошлин.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Нам следует решить проблему с Украиной (fix Ukraine). Нам следует разрешить ситуацию на Ближнем Востоке. Разве Евросоюз - это ваша первоочередная проблема? Нет, я не думаю. Ваша первая проблема - это Китай, так что вам нужно сконцентрироваться на этом", - заявил Макрон, обратившись к Трампу.

В то же время глава МИД Франции заявляет, что Евросоюз введет ответные пошлины в отношении США, если это сделает Трамп.

"Конечно... Это уже было сделано Дональдом Трампом в 2018 году, и мы ответили. Мы ответим снова", - заверил Жан-Ноэль Барро, отвечая на вопрос ведущих телеканала TF1 о готовности Европы жестко отреагировать на действия Вашингтонаь.

"Она (Еврокомиссия - Ред.) готова нажать на курок, когда придет время. Теперь это время пришло. Ни в чьих интересах начинать коммерческую войну с Европейским союзом", — добавил министр.

Напомним, Трамп обещал ввести пошлины для товаров из ЕС.

Также он анонсировал введение новых пошлин в размере 25% на поставки в США всей стали и алюминия.