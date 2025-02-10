Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин в размере 25% на поставки в США всей стали и алюминия.

Об этом он заявил на борту президентского самолета, когда 9 февраля летел на Супербоул в Новом Орлеане.

Как известно, крупнейшими экспортерами стали в США являются Канада, Бразилия и Мексика, за которыми следуют Южная Корея и Вьетнам.

Также Канада в прошлом году обеспечила почти 80% импорта алюминия в США. Мексика тоже является крупным поставщиком алюминиевого лома и сплавов.

Трамп добавил, что тарифы сделают "очень успешной" американскую компанию US Steel. Похожие тарифы он уже вводил на первом сроке президентства, однако позже отменил их для Канады, Мексики и ряда других стран.

Напомним, Дональд Трамп издал указ о введении с 4 февраля 25%-х пошлин на импорт из Мексики и Канады (с исключением для канадских энергоносителей, тариф по которым будет 10%). Также 10%-ю пошлину ввели на товары из Китая.

Позже президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что договорилась с президентом США Дональдом Трампом о приостановке на месяц действия новых американских пошлин.