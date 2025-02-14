У Трампа выступают против членства Украины в НАТО, считая это "эскалацией" - Зеленский
Команда президента США Дональда Трампа выступает против членства Украины в НАТО, считая это "эскалацией". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене.
"Если мы не в НАТО, то нам нужна армия в полтора миллиона человек с современным оружием", – сказал президент.
Он заявил, что "не видит", чтобы у США был готовый план окончания войны.
В то же время, заместитель спецпредставителя Трампа Кита Келлога Джон Коул в комментарии Reuters заявил, что США не исключают членство Украины в НАТО.
"Сейчас это все еще на столе", - сказал Коул, отвечая на вопрос о возможности приглашения Украины в Альянс и возвращения Украины к границам 1991 года.
Reuters пишет, что это заявление противоречит комментариям, сделанным на этой неделе министром обороны США.
Также Зеленский сообщил, что вскоре поедет с визитом в Саудовскую Аравию, но встречи с представителями РФ или США не запланированы.
Напомним, Трамп говорил, что в Саудовской Аравии может встретиться с Путиным.
А представитель Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры.
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