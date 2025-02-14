Президент США Дональд Трамп озвучил свою версию, из-за чего началась война в Украине.

Во время пресс-конференции его спросили, просил ли он своего министра обороны Пита Хегсета отказаться от заявлений, что Украина не присоединится к НАТО и не вернется к границам до 2014 года.

"Нет, не просил. …Его вчерашние комментарии были хорошими, и они хороши сегодня. Они, возможно, немного мягче. Но думаю, что его вчерашние комментарии были достаточно точными. Я не вижу, чтобы страна в положении России могла позволить Украине присоединиться к НАТО. Я не вижу, чтобы это произошло. На самом деле я считаю это причиной начала войны. Байден вышел и сказал, что они могут присоединиться к НАТО. Он не должен был этого говорить. Как только он сказал, я ответил: сейчас у вас будет война. И я был прав. Это война, которой бы никогда не произошло, будь я президентом", – ответил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что сегодня в Мюнхене пройдет встреча представителей России, Украины и США.

Война в Украине идет 1087-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.