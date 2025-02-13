Украина должна послать президента США Дональда Трампа с его мирной инициативой туда же, куда украинские военнослужащие с острова Змеиный посылали российский корабль.

Такое мнение высказал британской газете The Times источник из министерства обороны Великобритании.

"Некоторые из нас говорили: украинцы три года сражались, теряли своих сыновей и дочерей не для того, чтобы их отстранили от обсуждения их будущего. На их месте я бы ответил Трампу так же, как защитники острова Змеиный", - сказал собеседник издания.

Украинский военный источник заявил газете, что "ситуация нехорошая".

"Это переговоры об Украине без Украины и о европейской безопасности без Европы", - сказал он.

Ранее Владимир Зеленский назвал не очень приятным то обстоятельство, что глава Белого дома сначала позвонил главе Кремля Владимиру Путину, а затем в Киев. По убеждению Зеленского, "встречи для нас приоритет Украина-Америка" - то есть договоренности должны выстраиваться в первую очередь по линии Вашингтона и Киева.

О причинах негативной реакции в Европе на переговоры Трампа и Владимира Путина мы писали в отдельном материале.