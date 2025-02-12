Президент Украины Владимир Зеленский отрицает заявления о том, что Борис Джонсон, будучи премьер-министром Великобритании, отговорил его заключать мирное соглашение с РФ весной 2022 года.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

По словам главы государства, эти суждения являются нелогичными.

"Это не совпадает с логикой, от чего нас должен был он отговаривать. Он приехал, когда мы отбили Киев и Киевскую область. Мы с ним были не в тот момент, когда было нам очень сложно. Нам было сложно, но этот момент прошел. Представьте себе, логика может быть, когда нам очень сложно, и мы готовы согласиться на что угодно, например, нас шантажируют, приезжает Джонсон, и говорит: "Мы с вами, держитесь, не идите на уступки России". Это можно хоть как-то представить. Но когда Джонсон приехал, самое сложное, эта оккупация вокруг Киева, мы отбили этот регион, мы отбили большую часть нашей земли, то есть в этом нет логики, что он должен был на меня каким-то образом давить. Давить ради чего?" - пояснил свою мысль Зеленский.

Также он утверждает, что "никогда не одобрял" тогдашние условия РФ по прекращению войны, называя их "ультиматумами".

Напомним, в ноябре 2023 года Давид Арахамия рассказал, что когда украинские переговорщики вернулись из Стамбула, "Борис Джонсон приехал в Киев и сказал, что мы вообще ничего с ними не подпишем, и давайте просто воевать".

Сам Джонсон также говорил, что после встречи представителей российской и украинской делегаций в Стамбуле в 2022 году он провел переговоры с Зеленским, в ходе которых выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом.

При этом бывшая Пресс-секретарь Государственного департамента США Виктория Нуланд говорила, что Украина вышла из Стамбульских соглашений с РФ после консультаций с американцами.