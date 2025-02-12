Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете Белого дома, что намерен провести встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает в Х корреспондент CBS News Дженнифер Джекобс.

Также Джекобс пишет, что Трамп заявил, что, по его мнению, Путин "хочет мира".

"Их телефонный разговор длился час, сказал он. "Я думаю, я могу сказать с большой уверенностью: он хочет, чтобы это закончилось", – сказал он о войне с Украиной", – написала журналистка.

Ранее сегодня, 12 февраля, Трамп поговорил по телефону с Путиным и президентом Украины Зеленским.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что контакты президента США с обоими лидерами были "очень позитивными". И добавила, что США привержены достижению мирной сделки.

Переговоры и заявления Трампа, Зеленского и Путина, а также означают ли они скорое завершение войны мы анализировали в отдельном материале.

США, исходя из заявлений Трампа и Зеленского, предложили Украине новые договоренности по гарантиям безопасности и по разработке природных ресурсов. Взамен Зеленский должен согласиться на скорейшее завершение войны. Решение должно быть принято (или не принято, если Зеленский не согласится, посчитав предложения США по безопасности и прочему недостаточными) во время встречи украинской и американской делегаций в Мюнхене в конце недели. Это ближайшая ключевая точка, от которой затем будет зависеть дальнейших ход переговоров.

Что касается общих условий прекращения огня, то в базовом варианте они, скорее всего, будут включать в себя остановку войны по линии фронта. А также отказ в принятии Украины в НАТО. По крайней мере, об этом говорили практически все представители команды Трампа.