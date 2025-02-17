Администрация президента США Дональда Трампа "положила конец международной изоляции российского президента, разрушила единство Запада в этом конфликте и поставила под сомнение то, как далеко США готовы зайти в защите Европы".

Об этом пишет CNN, комментируя начало переговоров США и РФ в Саудовской Аравии.

Это "сигнализирует об ошеломляющем сдвиге в сторону Путина и прочь от традиционных союзников Америки", говорится в публикации.

Телеканал пишет об опасениях, что президент США "пойдет на любую сделку с Путиным, даже если она будет плохой для Украины и континента". Трамп также вызвал опасения, что сама Украина не будет участвовать в переговорах.

При этом, "если бы не решимость нового президента США наладить связи с Путиным, было бы мало надежды на прекращение жестокой войны в ближайшие месяцы", признает издание.

В то же время журналисты опасаются сделки, которая "узаконит незаконное вторжение, а затем навяжет его Украине".

Отказ Трампа от координации действий с Европой и отсутствие переговорщиков от Киева в Саудовской Аравии "серьезно ослабили переговорную позицию Запада".



"Европейские чиновники, вероятно, будут гораздо более благосклонно относиться к взглядам Украины, чем Трамп, и поэтому, если они не будут участвовать в каких-либо полномасштабных переговорах, позиция Зеленского может серьезно ухудшиться", - пишет телеканал.

Напомним, на завтрашних переговорах между США и РФ в Саудовской Аравии будут обсуждать старт переговоров об Украине.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результат этих переговоров, поскольку она в них не участвует.