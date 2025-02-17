В Мюнхене команда от новой администрации США шантажировала Украину, чтобы та подписала американскую редакцию соглашения о месторождениях, угрожая отменить встречу украинской делегации с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на украинские и американские источники.

Накануне проведения Мюнхенской конференции по безопасности пресса писала, что американцы попросили время для ознакомления с украинскими правками и внесения своих. Но, как сказано в публикации "Экономической правды", на самом деле США не собирались менять свои первоначальные условия и давили на Украину, чтобы она их приняла. А когда Украина передала американцам доработанный вариант соглашения, те отменили все ключевые правки и по сути поставили Украину перед выбором: подписать американскую редакцию или, в противном случае, встреча с Вэнсом будет отменена.

Киев отказался подписывать документ, после чего встреча все же состоялась.

Ранее с подробным посылом вышла статья на сайте "РБК-Украина", а также в нескольких западных СМИ.

В частности, западная пресса писала, что давление на Зеленского началось еще с визита министра финансов США в Киев, когда тот дал президенту всего час на подписание документа о разработке украинских полезных ископаемых американцами.

Также на Западе сообщали, что власти США хотели, чтобы президент Украины подписал соглашение о полезных ископаемых, даже не читая его.

Киев же отказывается подписывать документ, требуя добавить туда гарантии безопасности от США.