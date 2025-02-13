Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-подходе, что было "ошибкой" исключать РФ из "Большой семерки" и он хотел бы снова видеть ее в этом формате.

Об этом сообщает AFP.

Президент США также заявил, что "доверяет Путину" и верит, что тот хочет мира.

Кроме того он заявил, что Украина будет участвовать в переговорах.

Ранее в Кремле сообщили, что Трамп и Путин поручили начать проработку встречи. Москва также заявляет, что Украина примет участие в переговорах так или иначе.

При этом пока Песков не подтверждает, что встреча может состояться в Саудовской Аравии, как вчера заявил президент США. По словам Пескова, ее место и сроки можно будет называть после дальнейших обсуждений. Однако Эр-Рияд фигурировал во вчерашних переговорах как возможное место встречи. Россия уже начала готовиться к "формированию переговорной группы для диалога с США".

В то же время идет информационная атака со стороны западной "партии войны" на Трампа из-за его намерения начать немедленные переговоры о скорейшем завершении войны в Украине. Мы анализировали, что означают эти заявления.