Инвесторы раскупают российские государственные облигации на аукционах после сигналов о потеплении отношений между Россией и США.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что недавние размещения российского Минфина на еженедельных аукционах по размещению федеральных облигаций (ОФЗ) стали крупнейшими по крайней мере с начала 2022 года.

В ходе последних трех продаж правительство продало облигации с фиксированным купоном по номинальной стоимости 608 миллиардов рублей (6,9 миллиарда долларов США), что составляет 60% от запланированного объема на весь первый квартал, согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных министерства.

Главным триггером и драйвером роста спроса на ОФЗ стали события в геополитике, включая возобновление переговоров с США, сказал глава управления портфелями в Istar Capital Искандер Луцко. Ставки на то, что война скоро закончится, приводят к росту интереса среди внутренних институциональных инвесторов, управляющих компаний и банков, добавил он.

За счет размещения ОФЗ Россия финансирует дефицит своего бюджета.

Ранее мы сообщали, что после встречи делегаций США и РФ в Эр-Рияде и жесткой критики главой Белого дома Дональдом Трампом президента Украины Владимира Зеленского российский рубль укрепился до 89,7 руб./долл., а индекс украинских акций на Варшавской бирже упал на 8%.

Также мы писали, что с начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 13%, став самой успешной валютой на развивающихся рынках.