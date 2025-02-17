На фоне активизации разговоров о скором завершении войны в Украине Европа уже присматривается к возобновлению масштабных закупок российского газа.

Об этом пишет журнал The Economist.

"Некоторые европейские чиновники с жадностью смотрят на российский газ. Снижение счетов за электроэнергию может оживить умирающую европейскую промышленность и успокоить домохозяйства", - говорится в статье.

В банке Goldman Sachs подсчитали, что прекращение войны в Украине может привести к росту европейского ВВП на 0,5% - причем в основном за счет более дешевого газа. Сторонники этого подхода предполагают, что возобновление газовых закупок у России может побудить Владимира Путина вести переговоры о мирном соглашении, а затем соблюдать его.

Даже критик России Фридрих Мерц, который, скорее всего, скоро станет новым канцлером Германии, "не смог исключить возможность" восстановления покупки газа у РФ, пишет The Economist.

Разговоры об этом активизировала также самая холодная за последние три года зима в Европе. Газа не хватает, поскольку основные объемы сжиженного газа США и Катар смогут поставить в Европу, только начиная со следующего года.

При этом критически важно возобновление транзита газа через Украину, что помогло бы снизить цены по всей Европе благодаря росту конкуренции поставщиков. В противном случае пришлось бы задуматься о возобновлении поставок через "Северные потоки". Правда, после подрыва они требуют ремонта на сотни миллионов долларов, пишет издание.

Также пока неясна позиция президента США Дональда Трампа.

"Полный возврат российских поставок может подавить цены во всем мире, что означает, что многие американские бурильщики станут убыточными, а миллиарды долларов инвестиций в проекты сжиженного газа внезапно окажутся бесполезными. С другой стороны, Дональд Трамп хотел бы получить Нобелевскую премию мира (за мир в Украине - Ред.), и возврат некоторого количества российского газа в рамках мирной сделки может показаться ценой, которую стоит заплатить", - говорится в статье.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от "АдГ" Алиса Вайдель призвала снять санкции с России и вернуть российский газ.

Между тем Китай остается покупателем газа из РФ и не собирается от него отказываться.