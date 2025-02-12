Доходы РФ от продажи нефти и газа за год увеличились на 17% - Bloomberg
За 2024 год доходы России от продажи нефти и газа выросли на 17%.
Об этом сообщает Bloomberg.
Несмотря на "самые жесткие" санкции против российского нефтяного сектора, которые ввела администрация Байдена накануне своего ухода, РФ удалось увеличить продажи.
В Минфине РФ пишут, что рост был обусловлен в основном укреплением доллара США и повышением цен на газ. Общая выручка от нефтегаза также выросла на 11% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2024 году Россия смогла увеличить доходы от экспорта нефти до 9,1 трлн рублей:
- в январе поступления в бюджет составили 501,2 млрд рублей;
- в феврале - 795 млрд;
- в марте - 1,1 трлн;
- в апреле - 1,1 трлн;
- в мае - 632,5 млрд;
- в июне - 590,6 млрд;
- в июле - 1,1 трлн;
- в августе - 616 млрд;
- в сентябре - 597,2 млрд;
- в октябре - 1,05 трлн;
- в ноябре - 605,2 млрд;
- в декабре - 570,6 млрд.
Напомним, что введенные санкции имеют переходный период. В частности, танкеры, которые попали под ограничения, смогут выгружаться в портах до 12 марта.
Ранее в Bloomberg предполагали, что слишком болезненными эти санкции для РФ не будут.
"Действия против нынешних нефтетрейдеров, скорее всего, приведут к кратковременным сбоям, но вполне вероятно, что многие из них вновь появятся под другими именами", - писало агентство.
Также Bloomberg считает, что Россия, Иран и Венесуэла продолжат продавать нефть на черном рынке, несмотря на санкции, поскольку Запад не хочет высоких цен.