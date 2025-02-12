За 2024 год доходы России от продажи нефти и газа выросли на 17%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на "самые жесткие" санкции против российского нефтяного сектора, которые ввела администрация Байдена накануне своего ухода, РФ удалось увеличить продажи.

В Минфине РФ пишут, что рост был обусловлен в основном укреплением доллара США и повышением цен на газ. Общая выручка от нефтегаза также выросла на 11% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2024 году Россия смогла увеличить доходы от экспорта нефти до 9,1 трлн рублей:

в январе поступления в бюджет составили 501,2 млрд рублей;

в феврале - 795 млрд;

в марте - 1,1 трлн;

в апреле - 1,1 трлн;

в мае - 632,5 млрд;

в июне - 590,6 млрд;

в июле - 1,1 трлн;

в августе - 616 млрд;

в сентябре - 597,2 млрд;

в октябре - 1,05 трлн;

в ноябре - 605,2 млрд;

в декабре - 570,6 млрд.

Напомним, что введенные санкции имеют переходный период. В частности, танкеры, которые попали под ограничения, смогут выгружаться в портах до 12 марта.

Ранее в Bloomberg предполагали, что слишком болезненными эти санкции для РФ не будут.

"Действия против нынешних нефтетрейдеров, скорее всего, приведут к кратковременным сбоям, но вполне вероятно, что многие из них вновь появятся под другими именами", - писало агентство.

Также Bloomberg считает, что Россия, Иран и Венесуэла продолжат продавать нефть на черном рынке, несмотря на санкции, поскольку Запад не хочет высоких цен.