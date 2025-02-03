Между президентом США Дональдом Трампом и Саудовской Аравией назревает столкновение из-за цен на нефть. При этом команда Трампа уже осознала, что существенно увеличить объемы добычи нефти в США для снижения мировых цен не получится.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"По словам руководителей нефтяных компаний, еще один американский нефтяной бум в ближайшее время не предвидится, независимо от того, сколько правил будет отменено. После того, как многие производители перебурили себя до банкротства в период расцвета сланцевого бума, отрасль теперь сосредоточена на снижении затрат и возвращении денег инвесторам", - говорится в сообщении.

Поэтому предполагается, что Трамп решил убедить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК заполнить рынок большим количеством нефти. Однако в свою очередь Саудовская Аравия уже заявила, что не желает этого делать.

У Трампа хотят снизить цену на нефть до 45 долларов за баррель (сейчас она составляет 73 доллара, а в 2022 году была более 94 долларов). Но такой уровень может оказаться "катастрофическими" для американских сланцевиков и Саудовской Аравии — "двух самых влиятельных друзей Трампа на мировом нефтяном рынке".

В 2020 году, когда цены упали из-за ковида, десятки сланцевых бурильщиков оказались банкротками. При этом Саудовская Аравия с такими ценами не сможет свести бюджет.

Напомним, Трамп потребовал от стран ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы остановить войну в Украине.

В связи с этим журналисты BBC News объяснили, почему шансов на снижение цен на нефть практически нет.