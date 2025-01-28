Саудовская Аравия и другие члены организации стран - экспортёров нефти ОПЕК+ пока не реагируют на призыв президента США Дональда Трампа снизить цены на нефть.

Об этом пишет агентство Reuters.

По его данным, министры стран, входящих в картель, провели встречу. После нее они заявили, что менять текущий план, который предполагает начало увеличения добычи с апреля, ОПЕК не планирует. И повестка запланированной на 3 февраля встречи стран картеля изменений не претерпит.

Также консультации между собой провели представители Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и Ливии.

Отвечая во время Всемирного экономического форума в Давосе на вопрос о требовании Трампа увеличить добычу, министр экономики Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим заявил, что нужно стремиться "к долгосрочной стабильности на нефтяном рынке".

Reuters напомнило, что цены на нефть выросли в этом году. Сейчас ОПЕК+ находится на стадии сокращения добычи, но с апреля начнет ее наращивать, ожидая рост спроса на черное золото.

Напомним, Трамп не раз в последние дни призывал страны ОПЕК снизить цену на нефть, чтобы остановить войну в Украине.

"Би-Би-Си" в своем аналитическом материале объяснила, почему шансов на снижение цен нефти практически нет.