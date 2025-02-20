С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 13%, став самой успешной валютой на развивающихся рынках.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Центральный банк России установил официальный курс на пятницу, 21 февраля, на уровне 88,51 рублей за доллар. Для сравнения, на конец декабря 2024 года курс составлял 101,68 рубль за доллар.

Рубль укрепляется на фоне российско-американских переговоров, которые прошли 18 февраля в Саудовской Аравии, пишет издание.

На переговорах в Эр-Рияде Россия и США договорились прежде всего решить проблемы, которые препятствуют нормальной работе посольств, и назначить переговорные команды по украинскому вопросу.

Как пишет Bloomberg, в среду лидер США также усилил давление на президента Украины Владимира Зеленского.

"Успешное начало переговоров между Россией и США, а также сильные высказывания президента США Дональда Трампа позволяют рынку сохранять позитивные ожидания", - считает аналитик "Промсвязьбанка" Денис Попов.

Он также отметил, что в краткосрочной или среднесрочной перспективе рубль может укрепиться еще больше.

Мы писали, что после встречи в Эр-Рияде рубль укрепился до 89,7, а украинские акции упали на 8%.

Между тем в Украине граждане и банкиры ожидают, что курс доллара достигнет показателя в 45 гривен.