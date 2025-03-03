Европейцы не хотят поддерживать Украину без участия США и пытаются убедить президента Владимира Зеленского помириться с Дональдом Трампом.

Об этом пишет Euroactiv.

"Несмотря на обещания поддержки Украине, некоторые европейские лидеры дали понять Киеву, что они предпочли бы, чтобы тот восстановил отношения с Вашингтоном, чем действовал бы дальше полностью без США", - пишет издание.

"Было достигнуто широкое согласие относительно важности продолжения тесного сотрудничества с США, в частности, в контексте НАТО", а также "было достигнуто твердое согласие относительно того, что будущие европейские вклады в дополнительные гарантии безопасности должны разрабатываться совместно с США", заявил представитель ЕС после переговоров.

Как сообщалось, премьер Британии Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте пытались убедить Зеленского найти способ восстановить отношения с Белым домом. А Стармер продолжает убеждать Трампа предоставить поддержку европейским миротворцам в случае отправки в Украину.

Ранее СМИ писали, что Трамп сегодня соберет совещание, посвященное остановке помощи Украине.