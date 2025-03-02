В Европе опасаются, что США выведут до 20 тысяч своих военных с континента.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, дипломат НАТО заявил, что он не удивится выводу военных США из Европы.

"Три европейских дипломата заявили, что ожидают вывода примерно 20 тысяч американских военнослужащих, о котором администрация Байдена объявила в начале войны в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация США задолго до второго срока нынешнего президента Дональда Трампа предупреждала европейцев, что приоритеты будут перенесены в другое место, в том числе в Индо-Тихоокеанский регион.

При этом сам Трамп и его чиновники ни разу не подтверждали таких намерений. Однако, несмотря на это в Европе опасаются, что вывод части американских войск может стать частью сделки Вашингтона с Москвой по снятию "стратегической напряженности".

Ранее The Telegraph писал о том, что Франция предлагает Европе свой ядерный зонтик, чтобы заместить США в случае вывода войск. В частности, Париж готов разместить истребители с ядерным оружием в Германии.

Также в издании Bild писали, что европейские спецслужбы опасаются вывода американских войск из восточноевропейских стран ЕС.