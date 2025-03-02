НАТО может прекратить свое существование - экс-главком Альянса
НАТО может прекратить свое существование, а на его месте появится новый военный блок, основанный на Европейском договоре.
Об этом заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис в интервью телеканалу CNN.
По его словам, напряженность внутри НАТО усилилась после требований президента США Дональда Трампа к союзникам увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.
"Я думаю, что мы движемся к тому, не хочу преувеличивать или быть драматичным, что мы видим последние дни НАТО", - заявил Ставридис.
Экс-главком предположил, что на замену блоку может прийти "Организация европейского договора".
Напомним, сегодня к выходу США из НАТО и ООН призвал сенатор-республиканец Майк Ли. Его в этом поддержал миллиардер Илон Маск.
"Я согласен", - написал Маск.
Ранее СМИ писали, что США могут сократить военное присутствие в Европе и вывести войска НАТО из стран Балтии.
По данным The Economist, чтобы Европа могла заменить поддержку Америки, если она будет прекращена, ЕС необходимо будет увеличить свой вклад примерно на такую же сумму.