НАТО может прекратить свое существование, а на его месте появится новый военный блок, основанный на Европейском договоре.

Об этом заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис в интервью телеканалу CNN.

По его словам, напряженность внутри НАТО усилилась после требований президента США Дональда Трампа к союзникам увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

"Я думаю, что мы движемся к тому, не хочу преувеличивать или быть драматичным, что мы видим последние дни НАТО", - заявил Ставридис.

Экс-главком предположил, что на замену блоку может прийти "Организация европейского договора".

Напомним, сегодня к выходу США из НАТО и ООН призвал сенатор-республиканец Майк Ли. Его в этом поддержал миллиардер Илон Маск.

"Я согласен", - написал Маск.

Ранее СМИ писали, что США могут сократить военное присутствие в Европе и вывести войска НАТО из стран Балтии.

По данным The Economist, чтобы Европа могла заменить поддержку Америки, если она будет прекращена, ЕС необходимо будет увеличить свой вклад примерно на такую ​​же сумму.