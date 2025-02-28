Чтобы заменить американскую помощь, Европе нужно вдвое повышать расходы на поддержку Украины - The Economist
Чтобы Европа могла заменить поддержку Америки, если она будет прекращена, ЕС необходимо будет увеличить свой вклад примерно на такую же сумму.
Об этом пишет The Economist.
С января 2022 года расходы ЕС на финансовую, военную и гуманитарную помощь Украине составили 113 млрд евро, что эквивалентно чуть более 0,2% их ВВП в течение каждого из этих трех лет.
Чтобы заменить поддержку Штатов, если она будет прекращена, ЕС необходимо будет увеличить свой вклад примерно вдвое - то есть до 0,4% ВВП.
Финляндия уже тратит столько, а Дания даже больше. При этом данные страны не играют определяющей роли в военных поставках Киеву.
Ранее СМИ сообщали, что Европе не удастся заменить некоторые виды американского вооружения.
Война в Украине идет 1101-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.
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