Чтобы Европа могла заменить поддержку Америки, если она будет прекращена, ЕС необходимо будет увеличить свой вклад примерно на такую ​​же сумму.

Об этом пишет The Economist.

С января 2022 года расходы ЕС на финансовую, военную и гуманитарную помощь Украине составили 113 млрд евро, что эквивалентно чуть более 0,2% их ВВП в течение каждого из этих трех лет.

Чтобы заменить поддержку Штатов, если она будет прекращена, ЕС необходимо будет увеличить свой вклад примерно вдвое - то есть до 0,4% ВВП.

Финляндия уже тратит столько, а Дания даже больше. При этом данные страны не играют определяющей роли в военных поставках Киеву.

Ранее СМИ сообщали, что Европе не удастся заменить некоторые виды американского вооружения.

Война в Украине идет 1101-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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