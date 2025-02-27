Администрация президента США Доналда Трампа заявила, что разрывает большую часть контрактов на иностранную помощь от Агентства США по международному развитию (USAID) и сокращает общую сумму помощи Штатов по всему миру на 60 миллиардов долларов.

Об этом говорится в служебной записке, полученной Associated Press.

Заявляется, что Белый дом отменит 5800 из 6200 многолетних контрактов. Также будут отменены 4100 из 9100 грантов Госдепартамента.

Напомним, после инаугурации Трампа правительство США на 90 дней заморозило финансирование со стороны USAID. Исходя из информации AP, его уже не разморозят.

Ранее американский суд постановил возобновить выплаты по программам USAID на время разбирательства. После этого у Трампа начали разрывать договора об оказании помощи.

Иск против заморозки средств подала группа предприятий, некоммерческих организаций и организаций, которые оказывают иностранную помощь. Они заявили, что остались без денег и работы из-за решения Трампа.

На днях стало известно, что США перестали выделять деньги на ещё один крупный фонд, финансировавший, в том числе и Украину - NED.