В США Национальному фонду демократии (NED), который работал в разных странах, включая Украину, остановили финансирование.

Об этом сообщили в самой организации.

Как сказано в публикации на ее сайте, NED не может получить доступ к выделенным Конгрессом средствам, которыми он оплачивает "почти все" свои гранты и операции.

По заявлению фонда, деньги не должны были попасть под указ Государственного департамента о заморозке на 90 дней, так как NED, в отличие от USAID, является частным фондом. Хотя несмотря на это 95% финансирования он получал от Конгресса.

Фонд поддерживал более сотни украинских неправительственных организаций, в частности, издания "Европейская правда" (относится к "Украинской правде") и "Телекритика", организации "Пора!", участвовавшую в Майдане 2004 года, "Молодая Черкащина", "Молодое движение", Харьковский центр для женских студий и т. п.

В 2023 году фонд потратил 38,5 миллиарда долларов американских средств на 330 проектов в 11 странах.

Послом фонда является бывшая заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Ранее она входила в его совет директоров.

Мы рассказывали, что USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине после решения президента США Дональда Трампа начать аудит организации. В Украине действовали 112 проектов USAID, а их финансирование достигало в общей сложности 7 миллиардов долларов.

Кроме прочего USAID финансировало расследований военных преступлений в Украине, которое тоже остановили.