Соединенные Штаты прекращают финансирование расследований военных преступлений в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и внутренний украинский документ.

Агентство пишет, что под сокращение попадут шесть проектов с общим бюджетом 89 миллионов долларов, включая Консультативную группу по расследованию особо тяжких преступлений в Украине (ACA), финансировавшуюся США.

На данный момент заморожено финансирование минимум пяти из этих инициатив. Две программы финансировались Агентством США по международному развитию (USAID), три – Бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности, одна – напрямую Госдепартаментом. Также были сокращены десятки сотрудников, работавших над этими проектами.

Сокращение финансирования связано с распоряжением администрации США, изданным после инаугурации Дональда Трампа, о приостановке всей заграничной помощи на 90 дней для пересмотра программ. Решение о дальнейшем финансировании ожидается по итогам проверки, которую курирует госсекретарь Марко Рубио.

Ранее мы рассказывали, что USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине после решения президента США Дональда Трампа начать аудит на 90 дней. В Украине действовали 112 проектов USAID, а их финансирование достигало в общей сложности 7 миллиардов долларов.

В свою очередь Зеленский назвал три направления, которые будет финансировать Украина после заморозки грантов США.