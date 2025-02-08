Окружной суд Вашингтона удовлетворил некоторые пункты жалобы профсоюза американских госслужащих и дипломатов, которые хотят помешать планам президента США Дональда Трампа и главе Департамента эффективности правительства Илона Маска ликвидировать агентство США по предоставлению международной помощи (USAID).

Об этом сообщает Reuters.

По информации, суд отказался возвращать гранты USAID, однако заблокировал на неделю отправку в принудительный отпуск двух тысяч сотрудников агентства.

Судья Карл Николс согласился с представителями истцов, что сотрудникам USAID будет нанесен "непоправимый вред", если планы администрации Трампа не будут приостановлены.

Подробности решения суда, в том числе судьба 500 сотрудников USAID, которые уже были отправлены в административный отпуск, будут известны позднее.

Напомним, в рамках сокращений предполагалось уволить большую часть из 10 тысяч сотрудников агентства, две трети из которых работают за рубежом. При этом суд отклонил просьбу заново открыть представительства USAID и возобновить финансирование международных грантов.

Ранее Трамп поручил Илону Маску провести аудит расходов Министерства обороны страны.

При этом, он лишил экс-президента Джо Байдена доступа к секретной информации, на которую тот имел право даже после отставки.