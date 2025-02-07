Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хирургически произведет чистки в Федеральном бюро расследований, так как часть сотрудников ведомства коррумпированы.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

"Есть ряд коррумпированных агентов, они покинут ФБР, это будет сделано быстро и очень хирургически", - сказал президент

Трамп добавил, что намерен "вернуть репутацию ФБР, которая очень сильно пострадала и была разрушена за последние четыре года".

Недавно СМИ написали, что десятки агентов ФБР, участвовавших в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года и следствии в отношении Трампа, будут уволены.

Также сообщалось, что в ФБР есть секретная группа, расследующая всплеск неопознанных аномальных явлений (то есть НЛО). Ее участники обеспокоены тем, что могут потерять работу в результате возможной чистки ФБР, нацеленной на должностных лиц, которые расследовали штурм Капитолия.