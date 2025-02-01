Десятки агентов ФБР, участвовавших в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года и следствии в отношении Трампа, будут уволены сегодня.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что временные руководители Министерства юстиции провели последнюю неделю, составляя списки людей, чья работа в бюро вызвала немилость у Трампа по разным причинам. Руководство ФБР предупредило агентов и аналитиков, что им может быть предложено уйти в отставку или они могут столкнуться с увольнением.

В электронных письмах, отправленных исполняющим обязанности генерального прокурора Джеймсом Макгенри тем, кого увольняют с работы, содержались следующие слова: «Учитывая вашу значительную роль в преследовании президента, я не верю, что руководство Департамента может доверять вам помощь в добросовестной реализации повестки дня президента».

В ФБР по меньшей мере шести старшим руководителям было приказано уйти в отставку или быть уволенными к понедельнику, сообщили CNN источники, осведомленные о данном вопросе.