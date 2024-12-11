На что потратили деньги американцев. Будущий директор ФБР хочет расследовать деятельность Зеленского
Будущий директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель, кандидатуру которого внёс новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, планирует "расследовать деятельность президента Украины Владимира Зеленского".
Об этом Патель заявил в подкасте Kash's Corner.
Будущий глава ФБР считает необходимым выяснить, как использовались Украиной деньги американских налогоплательщиков.
В частности, "не придумывал ли Зеленский ложных угроз безопасности Запада", чтобы получать новые вливания из Вашингтона.
Напомним, ранее Трамп обвинил Байдена в воровстве налогов американцев через Украину.
Также близкий к Трампу миллиардер Илон Маск поддержал проведение аудита американской помощи Украине после завершения войны.
Война в Украине идет 1022-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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