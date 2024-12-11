Будущий директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель, кандидатуру которого внёс новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, планирует "расследовать деятельность президента Украины Владимира Зеленского".

Об этом Патель заявил в подкасте Kash's Corner.

Будущий глава ФБР считает необходимым выяснить, как использовались Украиной деньги американских налогоплательщиков.

В частности, "не придумывал ли Зеленский ложных угроз безопасности Запада", чтобы получать новые вливания из Вашингтона.

Напомним, ранее Трамп обвинил Байдена в воровстве налогов американцев через Украину.

Также близкий к Трампу миллиардер Илон Маск поддержал проведение аудита американской помощи Украине после завершения войны.

Война в Украине идет 1022-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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