Ушедший с поста президента США Джо Байден смягчил пожизненный срок активисту движения американских индейцев Леонарду Пелтиеру, осуждённому за убийство в 1975 году двух агентов ФБР к двум пожизненным срокам.

Об этом сообщает NBC News.

Издание пишет, что, согласно указу Байдена, 80-летний Пелтиер будет "отбывать оставшийся срок в домашнем заключении", поскольку смягчение приговора не означает помилования.

Напомним, ранее сообщалось, что Джо Байден в последние часы своего президентства заранее помиловал ряд членов своей семьи. В частности, Байден помиловал своих братьев Джеймса и Фрэнсиса, а также сестру Валери.

Как мы писали, несколько дней назад Байден перед уходом из Белого дома провел крупнейший за один день акт помилования преступников в истории США. Он смягчил приговоры почти для 1 500 человек, освобожденных из тюрем и помещенных под домашний арест во время пандемии коронавируса, а также помиловал 39 американцев, осужденных за ненасильственные преступления.

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