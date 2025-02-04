В ФБР есть секретная группа, расследующая всплеск неопознанных аномальных явлений, как правительство США называет НЛО. Ее участники обеспокоены тем, что могут потерять работу в результате возможной чистки ФБР, нацеленной на должностных лиц, которые расследовали штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Некоторые агенты ФБР из группы по НЛО также работали над делами 6 января 2021 года. С приходом к власти Трампа всем агентам в бюро приказали заполнить анкету об их работе над расследованием штурма Капитолия.

"Я разговаривал с несколькими агентами из рабочей группы НЛО, которые боятся потерять работу и непреднамеренно скомпрометировать расследование. Я обеспокоен тем, что эту рабочую группу могут затронуть изменения", — сказал изданию бывший пилот ВМС Райан Грейвс.

Существование неформальной рабочей группы ФБР по вопросу НЛО ранее не афишировалось. Грейвс и три других человека, знакомых с группой, сказали, что она состоит из национального менеджера программы и более десятка сотрудников по всей стране, которые проводят большую часть своего времени, отслеживая НЛО.

Грейвс рассказал, что более года он сотрудничал с этой командой ФБР, направляя ей свидетелей и разведданные из открытых источников, чтобы помочь усилиям бюро по защите страны и авиационной отрасли от неопознанных явлений.

У Пентагона была аналогичная программа под названием "Расширенная программа идентификации угроз в космосе", раскрытие которой в 2017 году вызвало шок в Вашингтоне и по всей стране. После того, как стало известно, что военные собирают информацию о загадочных инцидентах с НЛО, в Конгрессе обе партии выступили с требованием и далее усиленно расследовать НЛО. Многие из этих законодательных усилий на этот счет были предприняты тогдашним сенатором Марко Рубио, который сейчас стал госсекретарем.

"Объекты, демонстрирующие передовые технологии, регулярно пролетают над нашим воздушным пространством, представляя риск как для безопасности полетов, так и для национальной безопасности", — писал он в Твиттере в 2023 году.

Другие ключевые назначенцы администрации Трампа также ранее выступали за расследование НЛО. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который работал директором национальной разведки в первой администрации Трампа, сказал на Fox News в 2021 году, что "существует гораздо больше наблюдений, чем было обнародовано". По его словам, некоторые "объекты замечены пилотами ВМС или ВВС либо на спутниковых снимках", и они совершали движения, которые трудно воспроизвести с помощью существующих у США технологий.

А в интервью местным СМИ в 2023 году Майк Уолц, советник Трампа по национальной безопасности и бывший законодатель Флориды, сказал, что правительству нужно "отнестись к этому невероятно серьезно".

"Это не наши системы. Либо у наших противников есть вещи с возможностями, о которых мы не знаем или которые мы не можем объяснить, либо это что-то другое", — заявлял он.

Три дня назад американские СМИ писал, что будут уволены десятки агентов ФБР, участвовавших в расследовании штурма Капитолия.

Также сообщалось, что Трамп помилует осуждённых за штурм Капитолия активистов, но не сможет отменить у них судимости.