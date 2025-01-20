В ходе массовых беспорядков 2021 года в США были задержаны многие активисты. Иллюстративное фото – iheart.com

Президент США Дональд Трамп планирует помиловать людей, осуждённых за ненасильственные преступления, связанные со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, и смягчить наказание осуждённым за более серьёзные преступления.

Об этом телеканалу CNN сообщили информированные источники.

Помилование осуждённых за участие в массовых беспорядках перед зданием правительства не отменит самой судимости, но восстановит гражданские права этих лиц, такие как возможность владеть оружием или право голоса, а также досрочно завершит их испытательный срок и позволит освободить тех, кто пребывает под стражей.

Также ожидается, что Министерство юстиции США обратится в суд с просьбой закрыть дела в отношении тех эпизодов штурма Капитолия, которые ещё не дошли до суда.

Трамп ещё не подписал соответствующий исполнительный указ, но ожидается, что он сделает это до конца суток, добавляет CNN.

Снимок заголовка на cnn.com

Напомним, в первые минуты после инагурации Трамп закрыл пункты пропуска и порт на границе с Мексикой, после чего журналисты опубликовали кадры рыдающих мигрантов, которые не успели попасть в США.

Также стали известны основные пункты новой американской политики, такие как отказ от экологических ограничений и свёртывание программ гендерного разнообразия.

 

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