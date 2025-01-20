Президент США Дональд Трамп планирует помиловать людей, осуждённых за ненасильственные преступления, связанные со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, и смягчить наказание осуждённым за более серьёзные преступления.

Об этом телеканалу CNN сообщили информированные источники.

Помилование осуждённых за участие в массовых беспорядках перед зданием правительства не отменит самой судимости, но восстановит гражданские права этих лиц, такие как возможность владеть оружием или право голоса, а также досрочно завершит их испытательный срок и позволит освободить тех, кто пребывает под стражей.

Также ожидается, что Министерство юстиции США обратится в суд с просьбой закрыть дела в отношении тех эпизодов штурма Капитолия, которые ещё не дошли до суда.

Трамп ещё не подписал соответствующий исполнительный указ, но ожидается, что он сделает это до конца суток, добавляет CNN.

Напомним, в первые минуты после инагурации Трамп закрыл пункты пропуска и порт на границе с Мексикой, после чего журналисты опубликовали кадры рыдающих мигрантов, которые не успели попасть в США.

Также стали известны основные пункты новой американской политики, такие как отказ от экологических ограничений и свёртывание программ гендерного разнообразия.