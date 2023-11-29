Американская разведка на протяжении десятилетий занималась поисками разбившихся или уцелевших неопознанных летательных аппаратов по всему миру.

Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на ряд анонимных источников, в том числе из разведки США.

"Секретный офис ЦРУ десятилетиями координировал поиск разбившихся НЛО по всему миру, сообщили Daily Mail многочисленные источники", - пишет издание.

Согласно данным одного из источников, у ЦРУ есть "система, которая может распознавать НЛО, пока они ещё замаскированы", и если "неземной" корабль приземлится, потерпит крушение или же будет сбит, для проверки на месте будут отправлены специальные военные подразделения чтобы найти сам аппарат или его обломки.

При этом другой источник утверждает, что для поиска космических кораблей пришельцев за пределами территории США используются связи управления глобального офиса ЦРУ, что предоставляет американским военным секретный доступ в любые районы по всему миру, даже там, где официально США отказывают, например, в недружественных странах.

Один из информаторов заявил, что ЦРУ якобы уже обладает как "минимум девятью машинами" внеземного происхождения, две из которых оказались не повреждены.

Ранее экс-агент ЦРУ заявлял, что американцы обнаружили 12 мест крушения НЛО.

Как мы сообщали, бывший сотрудник разведки США заявил, что у Пентагона есть неисправные НЛО и он делает из них оружие.