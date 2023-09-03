Пентагон официально обнародовал видео с неопознанными летающими объектами. Эти кадры, впервые были опубликованы еще в 2007 году.

В Пентагоне признали подлинность видео еще в сентябре 2022 года. По словам представителя Пентагона Сью Гоф, сейчас было принято решение их опубликовать, "чтобы прояснить любые сомнения общественности в том, были ли распространяемые кадры реальными".

Ранее сообщалось, что в США знают о деятельности инопланетян с тридцатых годов, но власти скрывают от землян факты. На нем показания давали три высокопоставленных офицера США, один из которых сейчас в отставке - майор в отставке и экс-агент ЦРУ Дэвид Груш. Он сделал наиболее сенсационные заявления.

Также мы писали, что разведка США описала более пяти сотен случаев появления НЛО в небе над страной, которые видели военные. Больше половины из попавших в отчеты объектов продемонстрировали "ничем не примечательные характеристики", говорится в докладе.

Война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.