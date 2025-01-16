Команда Дональда Трампа готовит чистки в Госдепе и уже требует уволиться от трех высокопоставленных дипломатов США.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет со ссылкой на источники, что помощники Трампа предложили трем старшим карьерным дипломатам Госдепартамента США уйти в отставку. По словам источников, группа по надзору за переходом Госдепартамента к новой администрации заявила это Дереку Хогану, Марсии Берникат и Алайне Теплиц.

В то время как политические назначенцы обычно подают в отставку, когда новый президент вступает в должность, большинство кадровых сотрудников дипломатической службы продолжают работать при разных администрациях. Все три чиновника работали как в демократической, так и в республиканской администрациях на протяжении многих лет.

Но Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, в ходе своей президентской кампании пообещал "зачистить глубинное государство", уволив бюрократов, которых он считает нелояльными.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель переходной команды Трампа отрицать подобную политику не стал.

"Вполне уместно, чтобы переходный период искал должностных лиц, разделяющих видение президента Трампа о том, чтобы поставить на первое место нашу страну и американских трудящихся мужчин и женщин. Нам предстоит исправить множество ошибок, и для этого нужна преданная своему делу команда, сосредоточенная на тех же целях", – сказал он.

Более того, Трамп готовит масштабную чистку всего госаппарата, которая может затронуть 50 тысяч чиновников.

Ранее СМИ заявляли, что команда Трампа готовит масштабные санкции для соглашения между Россией и Украиной.

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