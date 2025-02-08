Президент США Дональд Трамп лишил экс-президента Джо Байдена доступа к секретной информации, на которую тот имел право даже после отставки.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. По словам Трампа, то же самое с ним в прошлый раз сделал Байден, лишив привилегии в 2021 году.

"Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные разведывательные брифинги. Он создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу не допустить 45-го президента Соединенных Штатов (МЕНЯ!) к информации о национальной безопасности (любезность, предоставленная бывшим президентам)", - написал президент Соединенных Штатов.

Также, ссылаясь на отчет Hur, спецпрокурора Роберта Хура, Трамп добавил, что Байден страдает "плохой памятью" и даже в "лучшие годы ему нельзя доверять секретную информацию".

"Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность – Джо, ты уволен. Сделаем Америку великой снова!", - пишет политик.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его администрация хирургически произведет чистки в Федеральном бюро расследований, так как часть сотрудников ведомства коррумпированы.

Накануне Трамп поручил главе Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску провести аудит расходов Министерства обороны страны.