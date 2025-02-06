Федеральный судья в Мэриленде заблокировал на неопределенный срок указ президента США Дональда Трампа об отмене гражданства по праву рождения.

Об этом сообщает The Washington Post.

Решение суда применяется на национальном уровне и останется в силе, пока дело рассматривается.

Иск подали группы по защите гражданских прав, которые считают, что указ Трампа нарушает пункт о гражданстве 14-й поправки. Судья заявила, что истцы "весьма вероятно" добьются успеха по существу в своем деле против указа Трампа, который, по ее словам, "противоречит ясному языку 14-й поправки".

Отметим, что представители украинской элиты также часто летают рожать в США, чтобы их дети получали американское гражданство.

Также издание ESPN пишет, что Трамп запретит трансгендерам участвовать в спортивных соревнованиях для женщин.

"Этот указ восстанавливает справедливость и защищает права спортсменок, которые всю жизнь работали, чтобы участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне", - заявила член палаты представителей США Нэнси Мейс.

Ранее Трамп подписал указы о запрете трансгендерам служить в армии США и упразднении "офисов разнообразия".