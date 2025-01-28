Дональд Трамп постановил свернуть программы разнообразия и равенства в вооруженных силах США и запретил служить в них трансгендерам.

Соответствующие указы под названиями "Приоритет военного совершенства и готовности" и "Восстановление боевой мощи Америки" появились на сайте Белого дома.

В первом указе сказано, что в последнее время Вооруженные силы "были поражены радикальной гендерной идеологией, чтобы успокоить активистов, не заботящихся о требованиях военной службы, таких как физическое и психическое здоровье и сплоченность подразделения".

"В соответствии с военной миссией и долгосрочной политикой Министерства обороны, выражение ложной "гендерной идентичности", отличающейся от пола человека, не может соответствовать строгим стандартам, необходимым для военной службы. Помимо гормональных и хирургических медицинских вмешательств, принятие гендерной идентичности, не соответствующей полу человека, противоречит приверженности солдата честному, правдивому и дисциплинированному образу жизни, даже в личной жизни. Утверждение мужчины, что он женщина, и его требование, чтобы другие уважали эту ложь, не соответствуют смирению и бескорыстию, требуемым от военнослужащего", - отмечается в указе.

Поэтому Трамп отменил разрешение для трансгендеров служить в Вооруженных силах и запретил "при отсутствии чрезвычайной оперативной необходимости" позволять мужчинам использовать спальные и ванные комнаты женщин, а женщинам - спальни и ванные комнаты для мужчин.

В тексте второго документа сказано, что Трамп привержен "искоренению расовой и половой дискриминации в Вооруженных силах США" и "ни одно лицо или группа в наших Вооруженных силах не должны быть привилегированными или ущемленными по признаку пола, расы, этнической принадлежности, цвета кожи или вероисповедания". Однако в последние годы гражданское и военное руководство "внедрило программы разнообразия, равенства и инклюзии (DEI) и сопутствующие им расовые и половые предпочтения в Вооруженных силах", что подрывает сплоченность подразделений и боеготовность армии, а также оскорбляет американцев из-за половой дискриминации.

В свете этого Вооруженные силы "должны действовать без каких-либо предпочтений по признаку расы или пола".

Для обеспечения указанной цели президент США упразднил офисы DEI в Министерстве обороны и Министерстве внутренней безопасности и их программы и инициативы, "созданные для продвижения системы предпочтений на основе расы или гендерной идеологии".

Кроме того, Министерству обороны и Вооруженным силам запрещено продвигать "радикальные теории" гендерной идеологии, больше не следует нанимать сотрудников, подрядчиков или консультантов для ее навязывания.

Незадолго до инаугурации Трампа Палата представителей запретила участие трансгендеров в женских спортивных командах школ США.

А вскоре после вступления республиканца в должность федеральные служащие США получили электронные письма с предупреждением о том, что они могут столкнуться с последствиями, если не сообщат о коллегах, работающих на должностях, связанных с разнообразием, равенством и инклюзивностью.