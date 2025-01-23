Федеральные служащие США получили электронные письма с предупреждением о том, что они могут столкнуться с последствиями, если не сообщат о коллегах, работающих на должностях, связанных с разнообразием, равенством, инклюзивностью и доступностью, которые могли остаться незамеченными государственными инспекторами.

Об этом пишет сайт NBC News.

"Нам известно о попытках некоторых членов правительства замаскировать эти программы с помощью закодированного или неточного языка", — говорится в электронных письмах, отправленных государственным служащим и оказавшимся в распоряжении NBC News.

Сотрудникам было предписано уведомить Управление кадровой службы, если им "известно об изменении в описании любого контракта или должности с 5 ноября 2024 года, чтобы скрыть связь между контрактом и DEIA (Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility, что переводится как "разнообразие, справедливость, инклюзия и доступность" - Ред.) или аналогичными идеологиями".

"Не будет никаких неблагоприятных последствий при своевременном предоставлении этой информации. Однако непредоставление этой информации в течение 10 дней может привести к неблагоприятным последствиям", — говорится в электронном письме.

Напомним, против идеологии гендерного разнообразия выступает Дональд Трамп. Ее продвижение начали сворачивать в США еще до инаугурации.

Так, глава корпорации "Мета" Марк Цукерберг поручил убрать тампоны для "небинарных персон" и трансгендеров из мужских туалетов в офисах компании.

А Палата представителей запретила участие трансгендеров в женских спортивных командах школ США.