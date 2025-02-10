Отмена программ Агентства США по международному развитию (USAID) не приведет к увеличению влияния в мире Китая и РФ.

Уверенность в этом выразил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире NBC News.

По его словам, часто эти программы шли вразрез с интересами США, а выделенные средства не доходили до конечного получателя.

"Слишком часто эти миссии и программы, во-первых, не соответствуют стратегическим интересам США, таким как противодействие Китаю. Они занимаются множеством других вещей, которые, откровенно говоря, не отвечают стратегическим приоритетам или видению президента. Во-вторых, часто лишь небольшая часть средств — буквально центы на доллар — доходит до людей, нуждающихся в помощи, из-за больших подрядчиков, субподрядчиков и местных исполнителей", - сказал Уолтц.

Он отметил, что десятки действительно важных, по мнению Трампа, программ уже были перезапущены. Например, по борьбе с лихорадкой Эбола.

"Нужно пересмотреть их миссию и привести ее в соответствие с видением внешней политики президента", - добавил советник Трампа.

Напомним, в Украине было много получателей помощи агентства. Опрос Института массовой информации показал, что 90% сотрудников украинских средств массовой информации ожидают негативных последствий для работы медиа из-за прекращения раздачи грантов USAID.

Также Министерство цифровой трансформации Украины получало средства от агентства. Они тратились на приложение госуслуг "Дия", программы "еАкциз", "еБронирование", "еВосстановление", стратегию регулирования искусственного интеллекта и другие проекты.