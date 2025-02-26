Федеральный суд США обязал администрацию Дональда Трампа в течение 48 часов возобновить финансирование иностранных государств, включая Украину, отменив ранее введенную финансовую заморозку.

Об этом сообщает CBS News.

Администрация Трампа должна до сегодняшнего вечера восстановить выплаты USAID иностранным организациям. Федеральный судья заявил, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его судебного постановления об ослаблении заморозки финансирования, выданного около двух недель назад.

Иск против заморозки средств подала группа предприятий, некоммерческих организаций и организаций, которые оказывают иностранную помощь. Они заявили, что остались без денег и работы из-за решения Трампа.

В иске тоже упоминается решение судьи о временном снятии приостановки финансирования иностранной помощи. Истцы утверждают, что администрация Трампа "не сделала абсолютно ничего, чтобы придать смысл этому положению". Потому судья удовлетворил ходатайство о принудительном исполнении своего временного запретительного судебного приказа от 13 февраля.

Мы сообщали, что федеральный судья в округе Колумбия Амир Али обязал администрацию Трампа восстановить программы иностранной помощи, замороженные на 90 дней.

А меньше недели назад федеральный суд США отклонил ходатайство профсоюзов, пытающихся заблокировать массовые увольнения федеральных служащих в соответствии с распоряжением администрации нового президента.