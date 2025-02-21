Федеральный суд США отклонил ходатайство профсоюзов, пытающихся заблокировать массовые увольнения федеральных служащих в соответствии с распоряжением администрации нового президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание ABC News.

Окружной судья США Кристофер Купер, назначенный еще Бараком Обамой, постановил, что "спор между работниками и правительством следует рассматривать в рамках трудового законодательства, а не как вопрос, требующий временной блокировки", говорится в публикации.

В своём решении Купер указал, что, несмотря на "сложности, вызванные исполнительными действиями Трампа", судьи обязаны руководствоваться законом и прецедентом, независимо от возможных последствий для общества. Судья отметил, что профсоюзы не предоставили достаточно доказательств, чтобы обосновать необходимость судебного вмешательства в процесс увольнений, волна которых начались в первый месяц второго срока Трампа.

Напомним, ранее суд Вашингтона вмешался в планы Трампа по ликвидации USAID.

Также федеральный судья Мэриленда заблокировал указ Трампа об отмене гражданства США по праву рождения.