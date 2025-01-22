Президент США Дональд Трамп помиловал известного создателя маркетплейса наркотиков, хакерского оборудования и украденных паспортов в даркнете Silk Road Росса Ульбрихта.

Об этом сообщает BBC.

Считается, что он одним из первых начал активно использовать для расчетов за свой товар и услуги криптовалюту, что и дало старт раскрутки биткоина.

Росса Ульбрихта в 2015 приговорили к двум пожизненным срокам. Его также обвиняли к организации шести заказных убийств, в том числе убийство бывшего сотрудника Silk Road.

На суде мужчина заявил, что просто создал анонимный маркетплейс, а кто чем торговал - не его дело.

"Я хотел дать людям возможность делать выбор в своей жизни и иметь право на конфиденциальность и анонимность", - сказал Ульбрихт на вынесении приговора.

В своей платформе Truth Social президент США написал, что позвонил матери Ульбрихта и сообщил ей о помиловании ее сына "в честь либертарианского движения".

"Отбросы, которые работали над его осуждением, были теми же сумасшедшими, которые были вовлечены в современное вооружение правительства против меня", - заявил Трамп.

Распространена версия, что Ульбрихт владеет крупным пакетом биткоинов и, благодаря этому, является очень богатым человеком. Как известно, Трамп и его команда делает большую ставку на криптовалюты.

Ранее, президент США заявил, что планирует помиловать людей, осужденных за ненасильственные преступления, связанные со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, и смягчить наказание осужденным за более серьезные преступления.