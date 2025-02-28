В пятницу, 28 февраля, в Украине идет 1101-й день войны с Россией.

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Последние новости

12:10 На видео - момент удара по ТЭЦ в пригороде Харькова, пишут местные паблики.

Напомним, вчера вечером ОВА сообщала о массированном ударе по энергосистеме.

12:01 На Майдане в Киеве попрощались с бывшим военным Корпуса морской пехоты США Итаном Хертвеком.

Он служил военным медиком в ВСУ и погиб еще в декабре 2023 года под Авдеевкой, однако его останки долго не могли найти.

Теперь тело смогут отправить в Калифорнию для похорон.

11:40 Минобороны РФ заявляет о взятии под контроль населенного пункта Новая Сорочина в Курской области.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State он пока указан под контролем ВСУ.

Ранее россияне продвинулись на этом участке, захватив Погребки и Орловку.

11:28 Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп подпишут соглашение по недрам около 20:00 по Киеву, сообщили в ОП.

В 16:30 президент Украины встретится с сенаторами, после чего отправится в Белый дом, где будет около 18.

Переговоры с Трампом пройдут в Овальном кабинете, в начале встречи предполагаются краткие заявления для СМИ.

После этого состоится рабочий ланч Зеленского с Трампом.

А на 20:00 по Киеву запланировано участие Зеленского и Трампа в церемонии подписания соглашения о полезных ископаемых, после чего они выступят перед СМИ.

Позже Зеленский ответит на вопросы в Институте Хадсона, посетит Украинский дом и встретится с представителями украинской диаспоры.

11:16 В Шостке 23-летний парень во время проверки документов задул сотрудника ТЦК из газового баллончика и ударил, сообщает полиция.

А при задержании побил еще и полицейского.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

11:06 Премьер Денис Шмыгаль заявил в Раде, что соглашение по недрам, которое планируют подписать сегодня вечером, якобы уже доступно в публичном доступе.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос депутатов, которые пока не видели документ, передает нардеп Ярослав Железняк.

Железняк и сам задается вопросом, "а где" доступно это соглашение. Напомним, что его публиковали только неофициально СМИ. На официальных ресурсах проект соглашения не публиковался.

Также Шмыгаль заявил депутатам, что Рада не будет ратифицировать это соглашение - а только следующее, более предметное.

10:33 Кабмин закрыл систему "Шлях", через которую до вчерашнего дня выезжали за границу водители гуманитарных и медицинских грузов, часто не возвращаясь.

Об этом сообщает Минразвития общин и территорий.

Теперь они будут выезжать на общих основаниях.

10:23 Нардеп Максим Павлюк (Слуга народа) предлагает ужесточить наказание за уклонение от мобилизации и переправку людей за границу, запретив судам назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком.

Он внес в Верховную Раду соответствующий законопроект.

За незаконную переправку призывников за границу он предлагает сажать не на 3-5 лет, а на 7-9 лет в условиях военного положения с конфискацией имущества.

09:43 Военный в Киеве прикрепил к военной форме табличку, что он не ТЦК, с призывом "не бояться".

Об этом пишут столичные паблики и публикуют фото.

08:56 Российские войска перешли границу с Украиной в Сумской области и ведут бои в селе Новенькое. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

О том, что россияне прорвались через кордон со стороны недавно взятого Свердликово, уже несколько дней пишут российские паблики.

По их данным, цель РФ - усложнить снабжение группировки ВСУ в Судже, приближаясь к трассе Р200, ведущей из Сум, со стороны Новенького и Басовки. Также они пишут о боях у Басовки, но Украина этого не подтверждала.

08:27 В "Укрэнерго" подтвердили аварийные отключения света в отдельных регионах.

Как пишет компания, проблемы возникли из-за российских атак на энергообъекты.

08:21 Самолет с президентом Владимиром Зеленским ночью приземлился в США на авиабазе "Эндрюс", как следует из данных ресурса FlightAware.

Президентский борт A319 вылетел из аэропорта Шаннон в Ирландии и приземлился в штате Мэриленд около часа ночи по Киеву.

Сегодня у Зеленского состоится встреча с Трампом, на которой будет подписано рамочное соглашение об украинских недрах.

07:54 Кадры из многоэтажки в Запорожье, куда вчера попал "Шахед".

07:49 ДТЭК ввела экстренные отключения света в Днепропетровской и Донецкой областях.

Также паблики пишут об отключениях в других регионах.