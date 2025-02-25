Если президент США Дональд Трамп не выделит новую военную помощь, Украина сможет воевать в нынешнем темпе до лета, но затем столкнется с нехваткой боеприпасов. В таком случае Киев не сможет использовать часть своего самого передового вооружения.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Крупные поставки оружия, которые администрация Байдена отправила или заключила контракты на поставку в последние месяцы своего правления, должны позволить Украине продолжать сражаться в текущем темпе как минимум до середины года (то есть до июня - Ред.)", - заявила бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Селеста Валландер.

Со слов украинских чиновников, это "худший сценарий", и в таком случае Украине придется значительно увеличить собственное военное производство и рассчитывать на большую поддержку со стороны Европы.

"В целом Украина в настоящее время самостоятельно производит или финансирует около 55% своего военного оборудования. США обеспечивают около 20%, а Европа — 25%", - сообщил один западный чиновник.

Однако уточняется, что некоторые виды американского вооружения, такие как современные системы ПВО, баллистические ракеты, навигационные системы и дальнобойная артиллерия, будет практически невозможно заменить. Европа просто не производит достаточного количества таких систем, а в некоторых случаях не производит вовсе.

Когда эти американские поставки закончатся, возможности Украины наносить удары на дальние расстояния и защищать тыловые позиции значительно снизятся, предупреждают официальные лица и аналитики.

"Теоретически Европа может выделить столько же средств, сколько США, но я не думаю, что она сможет покрыть весь спектр необходимых вооружений. В таких критически важных категориях, как системы перехвата для ПВО, быстро возникнет проблема нехватки", - сказал исследователь Шведского оборонного университета Оскар Йонссон.

Некоторые эксперты также сомневаются в том, что Украина сохранит доступ к спутниковому интернету Starlink от SpaceX, который частично финансировался Пентагоном.

"Вопрос не столько в помощи, сколько в том, будет ли Трамп участвовать в производстве оружия для Украины. Если нет, это станет серьезным ударом для Украины и Европы", - сказал директор Центра исследования новой геополитики Михаил Самусь.

Похожий прогноз дал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина ощутит нехватку оружия через полгода.

"Самым мощным рычагом воздействия Трампа на Украину является угроза непоставки оружия. По моему мнению, у нас есть еще полгода, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на линии фронта", - сказал он в комментарии газете Politico.

Кулеба не уточнил, произойдёт это в случае остановки текущей помощи США либо же через полгода закончатся выделенные ещё Байденом пакеты.

Издание также приводит данные Кильского института, по которым американцы несли большую часть военных расходов Украины. Так, с февраля 2022 года по конец 2024 года США потратили 64 миллиарда евро на военную поддержку Украины, тогда как Европа, включая Великобританию и Норвегию, выделила почти 62 млрд евро. То есть потеря американской помощи очень сильно ударит по ВСУ, если война продолжится.

Вчера стало известно, что Дональд Трамп закрывает военную базу НАТО в греческом городе Александруполисе. База играла ключевую роль в логистике поставок оружия Украине и в другие страны Восточной Европы.

Также пресса утверждала, что Владимир Зеленский так сильно "разозлил" главу Белого дома во время переговоров США с РФ, что тот был на грани полного прекращения военной помощи Украине.