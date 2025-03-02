Европа продолжит поставлять оружие Киеву и оказывать экономическое давление на Москву.

Об этом заявил премьер министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита союзников НАТО в Лондоне.

При этом он анонсировал участие Европы в мирном процессе по урегулированию российско-украинского конфликта, включая участие миротворцев в Украине. Но лишь в случае мирного соглашения.

По его словам, план прекращения боевых действий в Украине разработают Великобритания и Франция, добавив, что в его реализации не обойтись без поддержки Вашингтона, который остаётся "самым надёжным союзником" Лондона.

Стармер сказал, что скоро проведёт новую встречу с Трампом, чтобы обсудить шаги по урегулированию, и планирует привлечь Россию к переговорам по Украине "в конце сделки".

По словам главы британского правительства, Европа намерена создать "коалицию доброй воли", что будет контролировать мирный процесс, ожидаемый между Киевом и Москвой. При этом Стармер признал, что не все страны Европы поддержат это.

"Мы будем и дальше развивать коалицию, чтобы защитить соглашение Украины и гарантировать мир. Не все страны смогут внести свой вклад, но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки. Напротив, желающие в срочном порядке активизируют планирование уже сейчас. Великобритания вместе с другими странами готова поддержать эту идею с помощью наземной техники и самолётов в воздухе", – заявил Стармер.

Британский премьер, а следом за ним и глава Евросовета Антониу Кошта призвали не допустить "повторения в Украине Минских договорённостей или афганского сценария".

В то же время пока очевидно, что никаких конкретных решений на саммите принято не было. Как заявил генсек НАТО Марк Рютте, Европе только предстоит выработать гарантии безопасности Украине и параметры мирного соглашения.

В свою очередь и премьер Польши Дональд Туск заявил, что на встрече в Лондоне лидеры европейских стран не обсуждали гарантии безопасности Украине. Он подтвердил слова госсекретаря США Марко Рубио, что у европейских союзников нет плана по Украине.

По его мнению, любое такое заявление должно быть "строго обязывающим", чтобы не создавать "ложную иллюзию безопасности". Туск при этом сказал, что Польша не намерена отравлять своих военных в Украину.

Он также подтвердил, что общего плана по переговорам с Россией нет (хотя позже Макрон изложил свое видение такого плана).

"Сейчас у всех нас есть ощущение, что ни у кого нет плана и это ощущение хаоса, импровизированного подхода, иногда вызывает эмоции, как мы видели в том непристойном зрелище в Вашингтоне несколько дней назад, которого мы все предпочли бы избежать", - сказал польский премьер.

Также на встрече царил "мрачный тон" после скандала между Зеленским и Трампом в Белом доме. Но многие призывали к единству.

Президент Владимир Зеленский не проводил выступлений после лондонской конференции, посвящённой Украине. Сразу после окончания встречи он уехал на встречу с британским королём Карлом III.

Никаких комментариев по саммиту Зеленский не давал – в отличие от Стармера, Шольца, Рютте и других участников мероприятия.

Обращает на себя внимание, что на западных союзников среди мер, направленных против Москвы, что были перечислены Стармером, не упоминалось конфискации российских активов. Ранее такую возможность отверг Макрон во время его общения с Трампом.

Напомним, Зеленский требует передать эти средства Украине. Отдельные политики в ЕС также предлагают направить замороженные средства Центрабанка РФ на закупки оружия для нужд Киева у США. Но, как видим, до сих пор консенсуса по этому поводу среди стран Европы нет.

В данный момент неясно, обсуждался ли вообще этот вопрос на сегодняшней встрече в Британии.

Как мы также сообщали, в Европе опасаются, что США выведут 20 тысяч своих военных с континента.